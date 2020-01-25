استفاد بوروسيا مونشنغلادباخ على أكمل وجه من سقوط لايبزيغ امام اينتراخت فرانكفورت لكي يصبح على بعد نقطتين منه، وذلك بعدما قاده الفرنسي الحسن بليا للفوز على ضيفه ماينتس 3-1. السبت في الجولة 19 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل بليا هدفين لفريقه في الدقيقتين 24 و76، بعدما كان السويدي روبن كايسون افتتح التسجيل لماينتس (11)، فيما جاء هدف مونشنغلادباخ الثالث عن طريق فلوريان نوهوس (88).

واستعاد الوافد الجديد أونيون برلين نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه اغسبورغ بهدفين نظيفين.

افتتح الصربي نيفن سوبوتيتش التسجيل (47)، واضاف الدنماركي ماركوس انغفارتسن (61) هدف تأكيد الانتصار.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 23 نقطة واصبح في المركز الحادي عشر امام اغسبورغ بنفس الرصيد.

ونجح فريق العاصمة الاخر هرتا برلين بالعودة فائزا من أرض فولفسبورغ 2-1.

ورغم تأخر فريق المدرب يورغن كلينسمان بالنتيجة صفر-1 إلا ان النهاية صبت في مصلحته في ربع الساعة الأخير.

سجل البديل السويسري ادمير مهمدي (68) لأصحاب الأرض، فيما جاء هدفي هرتا عن طريق جوردن توروناريغا (74)، والبلجيكي دودي لوكيباكيو (90).

ورفع هرتا رصيده إلى 22 نقطة، فيما تراجع فولفسبورغ إلى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وحقق بادربون فوزا هاما على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد.

افتتح الغاني كريستوفر أنتوي-ادجيج التسجيل في الدقيقة 48، وأضاف المغربي عبد الحميد صابري الهدف الثاني من ركلة جزاء (84).

وبات رصيد بادربورن 15 نقطة في المركز 17، وتجمد رصيد فرايبورغ عند 29 نقطة في المركز السابع.