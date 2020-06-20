عزز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ حظوظه في التواجد في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه السبت على بادربورن الهابط إلى الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن المرحة الثالثة والثلاثين "قبل الأخيرة" من مسابقة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

سيطر مونشنغلادباخ تماماً على أحداث المباراة من بدايتها وتمكن باتريك هيرمان من افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة قبل أن يتعادل سفين ميشيل لبادربورن في الدقيقة 53 ثم سريعاً ما وضع لارس ستيندل مونشنغلادباخ في المقدمة مجدداً بإحرازه الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 55 وعزّز ستيندل تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 73.

بهذا الفوز أصبح رصيد مونشنغلادباخ 62 نقطة في المركز الرابع على بعد نقطة واحدة فقط من لايبزيغ الثالث بعد أن حقق انتصاره التاسع عشر في المسابقة مقابل 5 تعادلات و9 هزائم.

واستفاد مونشنغلادباخ من خسارة منافسه على المركز الرابع باير ليفركوزن المفاجئة أمام مستضيفه هيرتا برلين بهدفين نظيفين، فتجمد رصيد ليفركوزن عند 60 نقطة في المركز الخامس وأصبحت المرحلة الأخيرة حاسمة لكلا الفريقين لحسم تأهل أي منهما إلى دوري الأبطال.

ويستضيف ليفركوزن ماينتس يوم السبت القادم، فيما يستقبل مونشنغلادباخ هيرتا برلين.

