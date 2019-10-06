مونشنغلادباخ يستغل فرصته ويتربع على الصدارة

ودخل مونشنغلادباخ اللقاء وهو في المركز السادس بفارق نقطة عن كل من بايرن ميونيخ حامل اللقب ولايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وليفركوزن بعد النتائج التي سجلت قبل 24 ساعة.

ومني بايرن السبت بهزيمته الأولى للموسم على يد ضيفه هوفنهايم (1-2)، وتعادل لايبزيغ مع باير ليفركوزن (1-1)، وفرايبورغ مع بوروسيا دورتموند (2-2)، وشالكه مع كولن (1-1).

وبدا مونشنغلادباخ الذي يشرف عليه هذا الموسم ماركو روزه بعدما خلف ديتر هيكينغ، عازماً منذ بداية مباراته وأوغسبورغ على الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامه للتصدر، وذلك بالوصول إلى شباك ضيفه ثلاث مرات بعد أقل من ربع ساعة على البداية، عبر السويسري دينيس زاكاريا (2) وباتريك هرمان (8 و13)، مسجلاً أسرع ثلاثة أهداف له في الدوري منذ عام 1981 حين تغلب على أويردينغن 7-1 بحسب "أوبتا" للإحصاءات (أهدافه الثلاثة الأولى كانت بعد 13 دقيقة أيضا).

وضمن الفريق الأخضر والأبيض الذي لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1977، فوزه الرابع تواليا بعدما أضاف هدفين آخرين عبر الفرنسي حسن بليا (39) إثر خطأ فادح من حارس أوغسبورغ التشيكي توماش كوبيك، والسويسري الآخر بريل إيمبولو (83).

وسجل فلوريان نيدرليتشنر هدف أوغسبورغ الوحيد (80).

وسيكون مونشنغلادباخ أمام فترة صعبة بعد العودة من فترة توقف الدوري بسبب تصفيات كأس أوروبا 2020، إذ إنه مدعو لمواجهة دورتموند في المرحلة المقبلة ثم روما الإيطالي في مسابقة "يوروبا ليغ" التي بدأها بشكل متعثر بحصوله على نقطة من مباراتيه الأوليين، ثم سيواجه إينتراخت فرانكفورت وليفركوزن في الدوري.

ولم يكن مونشنغلادباخ المستفيد الوحيد من نتائج السبت، إذ أصبح فولفسبورغ ثانياً بفوزه الصعب على ضيفه أونيون برلين بهدف للهولندي فوت فيغهورست (69)، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة وبفارق نقطة خلف مونشنغلادباخ وأمام كلّ من بايرن ولايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وليفركوزن.

وفي ختام المرحلة تعادل آينتراخت فرانكفورت وضيفه فيردر بريمن 2-2.

سجّل لأصحاب الأرض روديه والبرتغالي أندريه سيلفا (55 و88) ولفيردر بريمن الهولندي كلاسين 27 والكوسوفي راشيكا من ركلة جزاء 90+1.