وضرب بوروسيا مونشنغلادباخ بقوة في الشوط الأول وتقدم بهدفين لمهاجمه الفرنسي ماركوس تورام، نجل ليليان بطل العالم مع منتخب الديوك عام 1998، بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من السويسري بريل إمبولو، والسويدي أوسكار فيندت بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من تورام (45+2).

وقلص أينتراخت فرانكفورت الفارق مطلع الشوط الثاني عبر داني دا كوستا بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا (59)، وأعاد السويسري نيكو إلفيدي الفارق إلى سابق عهده في الدقيقة 75 بضربة رأسية إثر تمريرة من السلوفاكي لازلو بينيس، ثم قلص النمساوي مارتن هينتيريغر الفارق مجدداً في الدقيقة 79 بضربة رأسية بعد عرضية لكامادا، قبل أن يحسم السويسري الآخر دينيس زكريا النتيجة بالهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة بعد تمريرة من لارس شتيندل.

وعوّض بوروسيا مونشنغلادباخ خسارته أمام بوروسيا دورتموند صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 19 نقطة ومستعيداً الصدارة بفارق نقطة واحدة من بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي كان انتزعها السبت بفوزه الصعب على ضيفه أونيون برلين 2-1.

من جانبه، فرّط فولفسبورغ في فرصة استعادة الوصافة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أوغسبورغ صفر-صفر.

وسجل فولفسبورغ هدفاً عبر البرازيلي جواو فيكتور في الدقيقة 84 لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

وفشل فولفسبورغ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة المركز الثاني الذي كان يحتله قبل المرحلة حيث كان يتخلف بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 17 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فرايبورغ الثالث وبفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ الثاني ونقطتين خلف بوروسيا موشنغلادباخ.

في المقابل، بقي أوغسبورغ في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط.