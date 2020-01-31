موقف كوتينيو من البقاء في بايرن ميونيخ لا يزال غامضا January 31, 2020 11:24 1:42 دقيقة لا يزال الغموض يكتنف مصير كوتينيو مع بايرن ميونيخ في ظل عدم رغبة النادي البافاري حتى الآن في شراء اللاعب البرازيلي من برشلونة بشكل نهائي بعد نهاية فترة لعبه مع بطل ألمانيا على سبيل الإعارة. تقارير إخبارية كوتينيو -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً مقنعاً ويبلغ ربع نهائي الكأس 0:22 دقيقة فلورنزي معاراً من روما إلى فالنسيا 0:30 دقيقة ألكاسير ينتقل إلى فياريال ويفتتح الباب لقدوم جان 0:45 دقيقة البولندي بيونتيك من ميلان إلى هرتا برلين 52:20 دقيقة كواليس فينغر وديسايي- الحلقة الأولى 0:48 دقيقة تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالة 1:48 دقيقة تفشي ظواهر العنف والكراهية تؤرق الجميع في إيطاليا 0:52 دقيقة مدرب برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد ولكن...!! 0:45 دقيقة هل يغادر هاميلتون فريقه مرسيدس؟ 0:34 دقيقة اشتباكات عنيفة بين جماهير كولو كولو والشرطة