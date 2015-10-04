موقعة مرتقبة بين بايرن ميونيخ وضيفه بوروسيا دورتموند October 4, 2015 10:24 2:05 دقيقة ويشهد ملعبُ أليانتس أرينا موقعة ً نارية بلقاء المتصدر ِ بايرن ميونيخ مع ملاحقِه بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا الضيفُ دورتموند يسعى إلى مفاجأة رجال ِ غوارديولا في معقِلهم للاقتراب أكثر بنقطة من القمة. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة مورينيو يعلّق على مشادة لوريس وسون 1:12 دقيقة ماذا قال لوريس عن المشادة مع زميله سون؟ 2:21 دقيقة توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه الأوروبية 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية 3:46 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:29 دقيقة غوميز: "لحظة التتويج بالدوري الإنكليزي كانت مميزة" 0:42 دقيقة هامبورغ يعيّن مدرباً جديداً 0:40 دقيقة بارتوميو: ميسي يريد الاعتزال في برشلونة 0:34 دقيقة أتلتيكو يعلن غياب فيليكس عن مواجهة سيلتا فيغو 0:43 دقيقة WNBA - إصابة سبع لاعبات بفيروس كورونا