

موعد مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت

- الضغط البافاري واضح على مرمى آينتراخت ولكن بلا فعالية حتى ربع ساعة من البداية.

- د 11 الهداف البولندي ليفاندوفسكي يصيب العارضة بتسديدة قوية.

- صافرة البداية "المدوية" طبعاً بسبب غياب الحضور الجماهير عن المدرجات تعلن إنطلاق المباراة.

- فرانكفورت فاز ٥-١ ضد بايرن في النصف الأول من الموسم – وهو أكبر انتصار ضد بايرن منذ ١٩٧٧ (٤-٠). ترك مدرب بايرن نيكو كوفك منصبه بعد المباراة.

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت يوم السبت 23 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت

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