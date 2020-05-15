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مشاهدة مباريات اليوم (السبت) بث مباشر ضمن الدوري الألماني
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اشترك وشاهد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكه
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اشترك وشاهد البث المباشر لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ
مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه السبت بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة السادسة والعشرين لمنافسات الدوري الألماني حيث تجدون هنا قمماً لا تفوت في البث المباشر مثل مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ وغيرها.
موعد مباراة دورتموند وشالكه ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة
موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنغلادباخ ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة
مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.
وستكون الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني مرتقبة في العالم أجمع بعد أن أجبر فيروس كورونا معظم النشاطات الرياضية على التوقف.
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في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة لايبزيغ وفرايبورغ يوم السبت.
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جدول مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
موعد اهم مباريات اليوم (السبت) في البث المباشر دورتموند وشالكه
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المباراة
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القناة الناقلة
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موعد المباراة
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HD 1
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السبت 16 مايو - 16:30
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لايبزيغ × فرايبورغ
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HD 2
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السبت 16 مايو - 16:30
|هيرتا برلين × هوفنهايم
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HD 3
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السبت 16 مايو - 16:30
|فولفسبورغ × أوغسبورغ
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HD 4
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السبت 16 مايو - 16:30
|بادربورن × فورتونا دوسلدورف
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HD 6
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السبت 16 مايو - 16:30
|آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنغلادباخ
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HD 1
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السبت 16 مايو - 19:30