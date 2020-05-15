مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه السبت بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة السادسة والعشرين لمنافسات الدوري الألماني حيث تجدون هنا قمماً لا تفوت في البث المباشر مثل مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ وغيرها.

مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وستكون الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني مرتقبة في العالم أجمع بعد أن أجبر فيروس كورونا معظم النشاطات الرياضية على التوقف.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة لايبزيغ وفرايبورغ يوم السبت.