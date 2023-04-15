خرجت المباراة قوية ومثيرة ومتقلبة في شوطيها وافتتح سيباستيان هالير التسجيل للضيوف في الدقيقة 26 قبل أن يضيف دونيل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 33 وعاد شتوتغارت بقوة في الشوط الثاني محرزاً هدفين عن طريق تانغوي كوليبالي في الدقيقة 76 وجوشا فاغنومان في الدقيقة 84.

واحتبست الأنفاس بشدة مع دخول المباراة في دقائقها الأخيرة مع تسجيل جيوفاني رينا الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة (90+2) قبل أن يتمكن سيلاس وامانغيتوكا من إحراز ثالث أهداف شتوتغارت في الدقيقة (90+7).

وفرط دورتموند في فرصة معادلة النقاط مع بايرن ميونيخ صاحب الصدارة والذي سقط بدوره في فخ التعادل أمام ضيفه هوفنهايم (1-1)، إذ رفع الفريق الأصفر والأسود رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني.

من جانبه أصبح رصيد شتوتغارت 24 نقطة في المركز السادس عشر.

الفوز الثالث توالياً للايبتسيغ

ويبدو أن لايبتسيغ وضع خلفه المرحلة السيئة التي بدأت بخسارته المذلة أمام مانشستر سيتي صفر-7 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال قبل أن يتبعها بسقوطين في الدوري المحلي، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث توالياً، أولها كان على دورتموند 2-صفر في ربع نهائي الكأس.

وجاء الفوز اليوم على حساب ضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف للسلوفيني كيفن كامبل (10) وتيمو فيرنر (32 و35) مقابل هدفين لأرنه ماير (5) والسويسري روبن فارغاس (82).

ورفع لايبزيغ رصيده الى 51 نقطة في المركز الثالث موقتا بفارق الأهداف أمام أونيون برلين الذي يلعب الأحد مع ضيفه بوخوم.