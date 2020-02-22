ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04 February 22, 2020 20:41 4:06 دقيقة الملخصات شالكه 04 لايبزيغ -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة لايبزيغ المُذهل يخنق بايرن ميونيخ بنقطة! 1:12 دقيقة ليفانتي (0) / (0) ريال مدريد - التغطية الخاصة 4:06 دقيقة ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04 2:47 دقيقة ملخص مباراة مارسيليا ونانت 3:20 دقيقة مانشستر سيتي يُطيح بـ"ليستر" ويؤمن الوصافة 4:30 دقيقة رونالدو يسجل في مباراته الألف ويوفنتوس متصدراً 0:45 دقيقة هاليب تتوج باللقب على حساب ريباكينا 0:36 دقيقة رونالدو يدخل تاريخ " الكالشيو" من أوسع أبوابه 2:19 دقيقة ميسي "صائد" الأرقام القياسية 0:27 دقيقة شيفيلد السادس لم يستثمر سقوط توتنهام