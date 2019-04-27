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ملخص مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه
April 27, 2019 18:38
5:00 دقيقة
الملخصات
شالكه
بوروسيا دورتموند
-
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