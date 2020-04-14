وكشفت المجلة أن الحارس الدولي الذي ينتهي عقده الحالي مع النادي البافاري في حزيران/يونيو 2021، ليس راضياً عن تسريب تفاصيل المفاوضات مع الإدارة إلى وسائل الإعلام.

ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد لكن بشروط مختلفة تماماً، وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر الحارس البالغ 34 عاماً "أليانز أرينا" هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين بحسب "كيكر".

وأشارت المجلة بقلم كبير مراسليها كارلهاينتس فيلد إلى "أن الرغبة في استئناف المفاوضات ضعيفة للغاية. قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى شهور قبل اتخاذ قرار نهائي. هناك تصلب في المواقف حالياً".

ووفقاً للصحف الألمانية، يطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعداً للذهاب إلى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس أكثر من ذلك.

يضاف إلى ذلك أن وكيل أعمال نوير، توماس كروث، طلب لموكله راتباً قدره 20 مليوناً سنوياً، وهو أكثر مما عرضه بايرن.

وأفادت "كيكر" بأن تسريب مجريات المفاوضات إلى وسائل الإعلام أثار حفيظة نوير و"يُقال بأن علاقة الثقة بين اللاعب والنادي اهتزت كثيراً" بحسب ما تابعت.

ويدافع نوير عن عرين النادي البافاري منذ 2011 بعد أن قدم إليه من شالكه، وخاض معه 373 مباراة ضمن جميع المسابقات وساهم في قيادته إلى الفوز بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الماضية، إضافة إلى رفع كل من الكأس المحلية والكأس السوبر أربع مرات، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2013.

ومن المؤكد أن التعاقد مع حارس منتخب ألمانيا لدون 23 عاماً ألكسندر نوبل اعتباراً من الصيف المقبل قادماً من شالكه أيضاً، ورفض بايرن تمديد العقد لأبعد من 2023، جعل بطل مونديال 2014 يشكك بوضعه بين الخشبات الثلاث لمرمى العملاق البافاري، لاسيما أن الأخير وعد حارسه الجديد بأن يشركه في 10 مباريات خلال الموسم على أقل تقدير بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ولم يؤكد بايرن هذه المعلومة، لكن موقف نوير واضحاً في هذه المسألة "أنا لست من الكومبارس، أنا الممثل (البطل)، أريد أن ألعب على الدوام".