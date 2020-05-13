

لا حديث هذه الأيام في الصحافة العالمية إلا عن عودة الدوري الألماني لكرة القدم إذ باتت البوندسليغا القاطرة التي ستجر بقية الدوريات الكبرى نحو بر الأمان.

ومع هذه العودة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر طفت قصة جماهير بوروسيا مونشنغلادباخ على السطح وباتت مضرب الأمثال.

عودة قريبة

وكانت رابطة الدوري الألماني حددت تاريخ 16 أيار/مايو موعدا لاستئناف منافسات البطولة المحلية المعلقة منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد موافقة السلطات على عودة المباريات دون جمهور.

ورغم استبشار الأندية باستنئاف المسابقة العريقة إلا أن بعض الأصوات تعالت منزعجة من غياب الجماهير التي تمثل الدعامة الأساسية للفرق مالياً ومعنوياً فضلاً عن أنها أحد أهم مميزات البطولة التي التي تشهد أكبر حضور جماهيري في كل موسم رغم أنها ليست الأقوى في العالم.

وستكون البوندسليغا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها بدون جمهور بعد اضطرارها إلى التوقف لمدة تسعة أسابيع بسبب "كوفيد-19".

غلادباخ الأبرز

وفي غياب المشجعين عن مدرجات الملاعب أثناء مباريات البوندسليغا التي ستنطلق يوم السبت المقبل قام بعض المشجعين والروابط التي تمثلهم بابتكار طرق فريدة بغية ملء الفراغ وكسر الصمت الذي سيصاحب المواجهات.

ومن بين الجماهير التي انخرطت في طريق إيجاد حلول لمساندة فريقها يبدو بوروسيا مونشنغلادباخ الأبرز إذ علق أنصار الفريق العريق أكثر من 12 ألف صورة شخصية لهم على مقاعد ملعب "بوروسيا بارك".

وأعطت هذه الصور ولئن كانت غريبة للوهلة الأولى رونقاً خاصاً للملعب الرائع ربما ستخفف من وطأة غياب الجمهور.

وانهالت الإشادات بشأن هذه الخطوة اللافتة لعل أبرزها جاءت من مسؤول بارز في شالكه إذ قال إن ما فعله جمهور بوروسيا مونشنغلادباخ مدهش ويجب على البقية أن يقتدوا بذلك من أجل أن لا يشعر اللاعبون بغياب الأنصار.





