البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ

البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ السبت 18 مايو انطلاقاً من الساعة 16:30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

التغطية الخاصة لمباراة دورتموند وغلادباخ

في هذه الأثناء يتقدم باير ليفركوزن على مضيفه هيرتا بهدف، ما يعني تقدم الأول للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 58 نقطة في حين تراجع غلادباخ بهذه النتيجة إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة وهو مطالب بافتتاح التسجيل للعودة رابعاً.

د20- دورتموند يحاول جاهداً تسجيل التقدم دون صناعة أي فرصة خطيرة لحينه، ولعل الانباء عن تقدم بايرن بهدف في هذه الأثناء على فرانكفورت قد ألقت بظلها على اللاعبين.

د11- أول فرصة خطرة في اللقاء حين سدد الغيني ابراهيما تراوري كرة يسارية بعيدة مقوسة اصطدت في العارضة في الوقت الذي اكتفى حارس دورتموند بالمشاهدة.

د10 - لا جديد ولا فرص في اللقاء وسط محاولات متبادلة تتكسر عند حدود منطقتي الجزاء.

تشكيلة مونشنغلادباخ الرسمية

تشكيلة دورتموند الرسمية

تتابعون معنا هنا التغطية المباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الالماني حيث يملك الفريق الأصفر والأسود فرصة التتويج في حالة خسارة بايرن ميونيخ أمام فرانكفورت في نفس التوقيت، في حين يلعب غلادباخ لانتزاع بطاقة إلى دوري أبطال أوروبا وهو يتنافس بشكل أساسي مع باير ليفركوزن على المركز الرابع.