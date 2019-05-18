موعد البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت

- د (31) فرصة خطيرة لبايرن، العارضة تنوب عن تراب في المرة الأولى وف المرة الثانية حارس سان جيرمان المُعار يبعد خطر كرة مولر.

- د (26) غنابري يوقع على الهدف الثاني لبايرن، لكن الفار أثبت تسلل ممرر الكرة ليفا.

- د (13) ليفا يتوغل ويمر من دفاع آنتراخت لكن تراب يقف سداً بوجهه.

- د (09) تراب يبعد تسديدة قوية للنمساوي ألابا.

- هدف د (04) كومان يفتتح التسجيل بسهولة بعد لعبة جميلة من هجوم بايرن مررها مولر للفرنسي الشاب.

- قبل بداية المباراة مراسم وداع رسمية لروبن وريبيري ورافينيا.

- فاز بايرن ميونخ على ضيفه فرانكفورت في البوندسليغا أكثر من فوزه على أي فريق زائر آخر في المنافسة (38).

- حصد بايرن ميونخ أول لقب ألماني له في 1932 بفوزه 2-0 على فرانكفورت في المباراة النهائية.

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت السبت 18 مايو انطلاقاً من الساعة 16:30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 5.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت

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