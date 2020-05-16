- د13 أشرف حكيمي يتقدم ويرسل كرة عرضية خطيرة للغاية، أبعدها دفاع الأزرق الملكي، دورتموند يقترب من الهدف.

- د07 حرة مباشرة لشالكه تصيب جدار الصفر الدفاعي.

- د 05 نجم دورتموند هالاند يتوغل ويشكل خطورة مبكرة على مرمى شالكه، لكن حارس الأخير ماركوس سوبيرت يسبقه للكرة.

- الحكم الدولي دينيز أيتيكن ووسط أجواء غير مألوفة في ملعب سيغنال إيدونا بارك يطلق صافرة البداية المنتظرة.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه اليوم في بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة السادسة والعشرين لمنافسات الدوري الألماني كما تجدون هنا مواقع لا يمكن تفوتيتها في البث المباشر، مثل مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ وغيرها.

- ستكون هذه المباراة الدربي 180 بين الفريقين. بوروسيا دورتموند فاز واحدة فقط من آخر 8 مواجهات (2-1 في شالكه في ديسمبر 2018). آخر دربي في دورتموند انتهى بفوز شالكه 4-2.

مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وستكون الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني مرتقبة في العالم أجمع بعد أن أجبر فيروس كورونا معظم النشاطات الرياضية على التوقف.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة لايبزيغ وفرايبورغ يوم السبت.