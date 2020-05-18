مشاعر مختلفة بعد عودة مباريات الدوري الألماني من قبل beIN SPORTS May 18, 2020 12:38 2:14 دقيقة عبّرت أطرافٌ متعددة في ألمانيا عن سعادتها وارتياحِها لنجاح انطلاقةِ استئنافِ مبارياتِ الدوري الألماني لكنّ جماهيرَ الكرة تشكو من غياب أجواءِ المتعة ِوالحماس التي تصنعها المدرجاتُ المليئة ُبالمشجعين. -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة السماح بعودة الرياضات "قليلة الاحتكاك" في إيران 2:14 دقيقة مشاعر مختلفة بعد عودة مباريات الدوري الألماني 0:18 دقيقة بريمن وليفركوزن يختتمان جولة تاريخية 0:26 دقيقة لا اتفاق حول صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 0:39 دقيقة وزارة الرياضة الإيطالية تراجع البروتوكول الطبي 0:24 دقيقة مجموعة من جماهير يونيون برلين حاولت دخول الملعب 1:59 دقيقة "شكوك" حول استئناف الدوري الإيطالي 2:05 دقيقة عودة مرتقبة لليغا منتصف الشهر القادم 16:06 دقيقة آخر أخبار البودسليغا مع محمد كيدان وهيثم فاروق