مدرب دورتموند يشيد بهالاند وإيمري جان February 22, 2020 12:04 0:46 دقيقة أشاد السويسري لوسيان فافر مدرب دورتموند بالوافدين الجديدين على الفريق إرلينغ هالاند و إيمري جان، ووصف هالاند باللاعب المتكامل وأبدى سعادته بالدور الكبير الذي لعبه جان منذ انضمامه للفريق. مقابلات بوروسيا دورتموند ارلينغ هالاند إيمري جان -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة لاعبو ليفربول متفائلون بالحسم المبكر للقب 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:23 دقيقة نوير يتحدث عن الخطأ في مباراة بادربورن 0:45 دقيقة مباراة ريال مدريد وليفانتي - التغطية الخاصة 1:54 دقيقة فوز صعب لنابولي قبل مواجهة برشلونة 4:01 دقيقة ليفاندوفسكي ينقذ قلعة بافاريا من فخ بادربورن 0:36 دقيقة المهر "فويرط" يفوز بالشوط الثالث 0:23 دقيقة شاهد خطأ مانويل نوير الفادح امام بادربورن! 0:26 دقيقة الخور يتعادل مع ضيفه الريان 1:49 دقيقة هالاند يسعى لتخطي مسيرة والده