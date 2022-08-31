أعلنت beIN SPORTS القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن تجديد اتفاقية حقوق البث الحصري للدوري الألماني في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صفقة لمدة 3 سنوات.

ويعود الدوري الأكبر في ألمانيا الى شاشات beIN SPORTS نهاية الأسبوع الجاري حيث يفتتح بوروسيا دوترموند الجولة 5 من البطولة بمواجهة مع هوفنهايم وذلك يوم الجمعة (الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرّمة)، لتليها مواجهة بين متصدّري المركزين الأول والثاني من الدوري، حيث سيسافر بايرن ميونيخ بقيادة جوليان ناغلسمان لمواجهة يونيون برلين على أرضه يوم السبت (الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة).

ومع عودة الدوري الألماني الى شاشات beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتت المجموعة الإعلامية الرائدة تمتلك حقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الألماني والبالغ عددها 306 مباراة، وذلك بالإضافة الى التصفيات النهائية للمواسم القادمة وكأس السوبر الألماني، والدوري الألماني الدرجة الثانية.

وتشمل الصفقة الجديدة الحقوق الرقمية الكاملة بما في ذلك حقوق نشر المحتويات والمقتطفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ beIN SPORTS، بالإضافة الى الموقع الالكتروني beinsports.com.

ويعد الدوري الألماني موطناً لبعض من أكبر الأندية في أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونيخ حامل اللقب 31 مرة وآينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي الحالي. وبعد مضي أربعة اسابيع على انطلاق الموسم الجديد، إن المؤشرات الظاهرة حتى الآن تدعو للإيجابية خاصة مع التعادل بين بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الصدارة، في حين يبتعد دورتموند بفارق نقطة واحدة فقط، بانتظار تخطيه لمنافسيه على البطولة، بفوزه في مباراة يوم الجمعة.

وقد باتت beIN SPORTS بموجب الشراكة الجديدة، تمتلك حقوق بث الدوري الألماني في 28 إقليماً عالمياً والتي تشمل كلا من فرنسا وتركيا وأستراليا ونيوزيلندا وجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال السيّد محمّد السبيعي الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا أن نرحب بعودة الدوري الألماني إلى شاشات beIN SPORTS ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما اننا فخورون بمنح عشاق كرة القدم الألمانية أفضل تجارب المشاهدة والمشاركة التفاعلية، وكذلك دعم مسيرة كرة القدم الألمانية نحو النمو والازدهار، باعتبار الدوري الألماني أحد أكبر وأهم الدوريات في كرة القدم العالمية. وانطلاقاً من الدوري الإنكليزي الممتاز، والدوري الاسباني، والدوري الفرنسي، وبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والرياضات المتنوعة التي توفرها beIN للمشاهدين، يتربع الدوري الألماني الى جانب أفضل الدوريات والبطولات الرياضية في العالم، بينما تبقى beIN الوجهة الأساسية لعشاق كرة القدم والجماهير الرياضية على حد سواء."

وأضاف: "إننا نتطلع قدماً الى تغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ، أكبر حدث كروي في العالم، الذي سيقام في قلب الشرق الأوسط، والذي سيضم مجموعة من أفضل لاعبي الدوري الألماني، حيث سيتم نقل كافة المباريات مباشرة وحصرياً عبر قنواتنا. إنه الوقت المثالي لتكونوا من مشتركي beIN SPORTS".

ومن جهته، قال السيّد روبرت كلاين، الرئيس التنفيذي للذراع الدولية لرابطة الدوري الألماني: "مع أبطال مثل ساديو ماني الحائز على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، نحن نتطلع قدماً للعمل مع beIN SPORTS لتقديم محتوى رياضي محلي عالمي المستوى، وعرض أفضل ما في الدوري الألماني للملايين من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة، حيث بات بإمكانهم مشاهدة الدوري ومتابعة أداء فرقهم ولاعبيهم المفضلين مرّة أخرى عبر beIN."