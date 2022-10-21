ماينز الساعي إلى مواصلة صحوتـه سيدخل اللقاء منتشياً بفوزه في الجولة الماضية على فيردير بريمن بهدفين نظيفين، فيما يطمح كولن لمواصلة نتائجه الإيجابيّة بغية تحسين مركزه في جدول الترتيب بالقفز للمركز الثاني مؤقتاً بالشراكة مع بايرن ميونيخ.

