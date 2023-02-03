ويسعى أصحاب الضيافة إلى الهروب من مناطق الخطر، حيث يقع أوغسبورغ في المركزِ الرابع عشر بثماني عشرة نقطة، فيما يأمل ليفركوزن الذي يحتل المركز التاسع برصيد أربع وعشرين نقطة، في الفوز لتجاوز هزيمة الجولة الماضية أمام دورتموند في سعيه للاقتراب من المراكز الأوروبية.

