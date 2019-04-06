مباراة بايرن ودورتموند بث مباشر

- لا فرص حقيقية للطرفين، وكان كل فريق اقتنع بالنتيجة

- ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، وبايرن مستمر في بحثه عن المزيد ولا يبدو أن ذلك سيصعب عليه.

نهاية الشوط الأول بتقدم عريض لبايرن 4-0

- هدف رابع لبايرن د 43، مولر يرفع لغنابري والأخير رأسية جميلة في المرمى.

- هدف لبايرن د 41 تنفيذ رائع من ألكنتارا لحرة مباشرة إلى مولر لكن حارس دورتموند يردها، تعود إلى مارتينيز الذي سددها ببراعة هدفاً ثالثاً لا يرد.

- د 38 ليفا يرسل رأسية قوية يردها بوركي

- د 32 نفس طريقة الهدف الأول، الكنتارا يرفع ركنية لرأس هوميلس لكن هذه المرة حارس دورتموند السويسري بوركي يستوعب الدرس.

-د 20 مولر يصيب العارضة برأسية مركزة.

- هدف د 17 ليفاندوفسكي يقطع تمريرة في الخلف من مدافع دورتموند الفرنسي زاغادو ليسجل منها البولندي الثاني.

- بايرن ممسك بالمباراة بشكل كامل، ولولا تسديدة داوود لما كان للفريق الزائر إلى أليانز أرينا أي تواجد.

- هدف لبايرن د 10 هوميلس يبدأ القصة بهدف رأسي جاء من ركنية رفعها الإسباني تياغو ألكنتارا.

- د 6 محمود داوود يسدد كرة قوية تسلمها من ريوس، تباغت نوير لكنها مرت بأمان بعد أن اتجهت نحو القائم وتابعت طريقها للخارج.

- ليفاندوفسكي يتعرض لإصابة بالكتف لكنها لم تؤثر ويتابع اللعب.

- الحكم مانويل غرافي يطلق صافرة البداية.

- فاز بايرن ميونخ في آخر 4 مباريات لعبها على أرضه أمام دورتموند في البوندسليغا، بنتيجة إجمالية 17-3.

- هذا هو اللقاء رقم 100 بين بايرن ميونخ ودورتموند في البوندسليغا – بايرن ميونخ متقدم بالنتائج بفوزه 45 مرة مقابل 25 لدورتموند (تعادل 29).

🔥 Unsere Startaufstellung gegen den @FCBayern: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud, Bruun Larsen - Reus #FCBBVB pic.twitter.com/kTESo0IKPF — Borussia Dortmund (@BVB) April 6, 2019

مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ستكون واعدة ومشاهدة البث المباشر لها لا يفوّت خصوصاً في ظل الحماوة الموجودة في الدوري الألماني بين غريمين تفصل بينهما نقطتان.

موعد مباراة بايرن ودورتموند يأتيكم يوم السبت في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرّمة عبر القناة HD5.

وستكون المباراة متاحة أيضاً عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية والكومبيوتر.

يتصدر دورتموند الترتيب برصيد 63 نقطة متقدماً بنقطتين وصيفه بايرن ميونخ حامل اللقب والذي يواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم في الحفاظ على تتويجه.

والمباراة تعيش من أيام حرب كلامية بين أنصار الفريقين وحتى على المستوى الرسمي حيث أطلق كوفاتش منتصف الأسبوع الحرب الكلامية رافعا سقف التحدي ضد غريمه بترجيحه أن يخرج بطل الدوري في المواسم الستة الماضية، فائزا من المباراة التي يستضيفها على ملعبه "أليانز أرينا".

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