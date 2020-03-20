ما هي نصائح مدرب كولن بشأن التدريب في زمن فيروس كورونا؟ من قبل beIN SPORTS March 20, 2020 14:00 0:47 دقيقة اكد ماركوس غيسدول مدرب فريق كولن الألماني انه يتوجب على الجميع اخذ كامل الاحتياطات اللازمة الى اقصى حد ممكن، مشيرا على اهمية التعامل بجدية و احترافية في هذه الظروف. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة كورونا يجبر العديد من اللاعبين إلى مغادرة إيطاليا 0:31 دقيقة تقارير صحافية: وفاة مصارع الجودو عثمان تيجاني 0:46 دقيقة نجم كرة الطائرة الفرنسية يعلن إصابته بفيروس كورونا 3:16 دقيقة قعـلول: ندعم جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا 0:47 دقيقة نصائح مدرب كولن بشأن التدريب في زمن فيروس كورونا 0:25 دقيقة كويكي تجدد تأكيدها على استحالة إلغاء الأولمبياد 1:40 دقيقة كورونا يفرض استقبالاً "باهتاً" للشعلة في اليابان 0:51 دقيقة ليكرز يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:56 دقيقة يوفيتش يعتذر بعدما بات حديث الشارع