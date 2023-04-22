وافتتح ساديو مانيه التسجيل لبايرن في الدقيقة 30 قبل أن ينتفض ماينتس بقوة ويحرز ثلاثة أهداف عن طريق لودوفيتش أغورك في الدقيقة 65 ولياندرو باريرو في الدقيقة 73 وآرون مارتين في الدقيقة 79.

وتجمد رصيد بايرن بذلك عند 59 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان صدارته لصالح بوروسيا دورتموند، فيما رفع ماينتس رصيده إلى 45 نقطة.



وتتابعت سقطات عملاق بافاريا الذي يمر بفترة صعبة مع وصول مدربه الجديد توماس توخيل بدلاً من يوليان ناغلسمان المقال من مهامه، حيث خرج من الكأس المحلية وثم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (خسر صفر-3 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً).

وأجرى توخيل عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية بعد التعادل أمام سيتي، فأبقى الفرنسي كينغسلي كومان ولوروا سانيه على مقاعد البدلاء، وزج بكل من الكندي ألفونسو ديفيس ومانيه وتوماس مولر. كما افتقد لجهود الفرنسي بنجامان بافار للإيقاف، الذي أضيف إلى غياب مواطنه لوكاس هرنانديز والحارس مانويل نوير للإصابة.

وعاد فولفسبورغ إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة باكتساحه مضيفه بوخوم 5-1.

وفاز كولن على مضيفه هوفنهايم 3-1، فيما عمّق فيردر بريمن من جراح هرتا برلين متذيل الترتيب بفوزه عليه 4-2.