وفشل فرانكفورت في تحقيق فوزه الثالث توالياً في "بوندسليغا" والرابع في مختلف المسابقات، وانتزاع المركز الثاني من لايبزيغ الفائز على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت.

ورفع فرانكفورت الفائز في 7 من مبارياته الثماني الاخيرة، رصيده في المركز الثالث إلى 27 نقطة بفارق الأهداف عن أونيون برلين الرابع و فرايبورغ الخامس.

تقدم ماينتس قبل نهاية الشوط الأول بفضل المهاجم جوناثان بوركارت بعد خطأ من الحارس كيفن تراب (40) الذي عوضه بالتألق وحال دون تسجيل المزيد من الأهداف في شباكه متصدياً لثلاث فرص محققة في الدقائق (22 و48 و56).

وانتظر فرانكفورت الشوط الثاني لمعادلة النتيجة بعد تمريرة من العائد إلى منتخب ألمانيا لخوض مونديال قطر ماريو غوتسه تابعها المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الشباك (67).

وهو الهدف السادس للفرنسي في مبارياته التسع الأخيرة، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وأعاد غوتسه الكرّة لمواني في الدقيقة 81، إلا أن الاخير فشل في ترجمتها إلى هدف الفوز والنقاط الثلاث، في حين حافظ ماينتس على التعادل ليمنع خسارة رابعة توالياً.

