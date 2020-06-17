وسقط صاحب الأرض للمرة الثانية على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند منذ عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في المرحلة الثامنة والعشرين.

وافتتح ماينتس التسجيل عبر جوناثان بوركاردت بضربة رأسية من مسافة قريبة (33)، وعزز تقدمه مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي جان-فيليب ماتيتا بنجاح (49).

وكان بايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وخطا ماينتس الخامس عشر خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الأولى بعدما بات الفارق خمس نقاط بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

