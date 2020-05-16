ماكيني يؤكد أحقية دورتموند بالفوز May 16, 2020 18:26 0:43 دقيقة أوضح ويستون ماكيني لاعب شالكه أن بوروسيا دورتموند كان الأفضل واستحق نتيجة الفوز بعد الأخطاء التي ارتكبها فريقه في أكثر من مناسبة. بوروسيا دورتموند شالكه -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة لا تغيير في معايير تأهل الأندية للبطولات الأوروبية 4:06 دقيقة بن سبعيني يساهم في فوز مونشنغلادباخ على فرانكفورت 2:18 دقيقة سبادافورا يبحث عن "التوافق" بشأن البروتوكول الطبي 1:10 دقيقة هالاند يتحدّث عن سرّ تألقه رغم توقف المنافسات 1:14 دقيقة خوليت يشيد بمهاجم دورتموند "هالاند" 4:22 دقيقة هيرتا برلين يقسو على هوفنهايم 0:43 دقيقة ماكيني يؤكد أحقية دورتموند بالفوز 2:06 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين دوسلدورف وبادربورن 3:28 دقيقة فولفسبورغ يغنم فوزاً ثميناً من أرض أوغسبورغ 4:11 دقيقة استئناف غير سار لمشجعي لايبزيغ