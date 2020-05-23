ويقدم ليفركوزن مستويات لافتة، وقد حقق انتصاره السادس في آخر سبع مباريات.

وكان لافتاً في المباراة وضع مونشنغلادباخ قرابة 13 ألف مجسم ورقي لمشجعيه في المدرجات الخالية، في محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة، فيما وصل الطلب إلى حوالي 20 ألف مجسم.

واستلم هافرتس (20 عاماً) تمريرة كريم بلعربي في العمق، فلعبها أرضية ذكية بيمناه من داخل المنطقة (7).

وكان مونشنغلادباخ قريباً من المعادلة، بعد فرصة خطيرة من تسديدة لفلوريان نويهاوس صدها الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي، وعجز عن متابعتها في الشباك الجزائري الدولي رامي بن سبعيني (41).

بعدها بقليل، أهدر ليفركوزن هدفاً ثانياً عندما ارتدت تسديدة هافرتس من العارضة، ثم أنقذ المدافع السويسري نيكو الفيدي بأعجوبة كرة كريم دميربي على باب المرمى (45)، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لليفركوزن.

أدرك المضيف التعادل باكراً في الثاني، بعد تمريرة من الفرنسي الحسان بليا إلى مواطنه ماركوس تورام أطلقها قوية بيمناه (52)، مسجلاً هدفه الثامن هذا الموسم.

لكن هافرتس استعاد تقدم فريقه من نقطة الجزاء بعد عرقلة جدلية من الفيدي على بلعربي (58)، مسجلاً هدفه العاشر هذا الموسم والرابع في مباراتين بعد ثنائيته خلال الفوز الأخير على فيردر بريمن.

ومن ضربة حرة لدميربي تابعها سفن بندر بكتفه من مسافة قريبة، سجل ليفركوزن الهدف الثالث وضمن منطقياً نقاط المباراة (81) رافعاً رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الذي يواجه الأحد مضيفه ماينتس.