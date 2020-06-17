سجل أهداف ليفركوزن كل من زفن بندر (7) وكاي هافيرتس (40) والفرنسي موسى ديابي (83) بينما أحرز هدف كولن البلجيكي سيباستيان بورنو (59).

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي كان انتزع المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وانحصرت البطاقتان الأخيرتان المؤهلتان للمسابقة القارية العريقة بين لايبزيغ وليفركوزن ومونشنغلادباخ.

وفي المرحلتين المتبقيتين يلعب لايبزيغ مع ضيفه دورتموند ومضيفه أوغسبورغ، وليفركوزن مع مضيفه هرتا برلين وضيفه ماينتس، علما بأنه سيخوض نهائي مسابقة الكأس المحلية ضد بايرن ميونيخ في الرابع من تموز/يوليو المقبل، فيما يلعب مونشنغلادباخ مع مضيفه بادربورن وضيفه هرتا برلين.

