ورفع ليفركوزن الذي حقق فوزه السابع في آخر تسع مباريات، رصيده الى 47 نقطة، بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يملك مباراة مؤجلة والذي خسر أمام ضيفه بوروسيا دورتموند اليوم 1-2.

وافتتح لاعب الوسط الدولي كاي هافرتس التسجيل باكرا متابعا كرة من مسافة قريبة (4). وبعمر 20 عاما و270 يوما، اصبح هافرتس اصغر لاعب يصل الى حاجز 30 هدفا في الدوري، متخطيا رقم كلاوس فيشر (20 عاما و285 يوما).

بعدها اضاف كريم بلعربي الثاني بكرة مقشرة من الجهة اليسرى (14). وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي الشاب باولينيو ثنائية بعد تلاعبه بالدفاع (49 و55).

وأصبح باولينيو اول لاعب من ليفركوزن يسجل ثنائية في أول مباراة له في الدوري.

الهجوم على هوب مجددا

وتابع شالكه مسلسله السلبي، عاجزا عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا، بتعادله مع ضيفه هوفنهايم 1-1.

وافتتح الاميركي ويستون ماكيني التسجيل للأزرق الملكي بتسديدة يسارية أرضية من داخل المنطقة (20)، ثم عادل النمساوي كريستوف باومغارتنر لهوفنهايم بتسديدة قريبة اثر ركنية (69).