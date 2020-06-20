وبعد أن توج بطلاً في المرحلة الماضية حرم "كوفيد-19" بايرن ميونيخ من الاحتفال مع جمهوره بلقبه الثامن توالياً إلا أنّ ذلك لم يؤثر على معنويات لاعبيه، لاسيما ليفاندوفسكي.

ومنح يوشوا كيميش تقدماً مستحقاً لصاحب الأرض بتسديدة متقنة بعد تمريرة من ليفاندوفسكي في الدقيقة 15.

وتابع ليفاندوفسكي تسديدة ليون غوريتسكا المرتدة من الحارس ألكسندر شفولوف في المرمى في الدقيقة 24 قبل أن يضيف هدف بايرن الثالث بعد تمريرة من لوكا هرنانديز في نهاية الشوط الأول (37).

ووقّع لوكس هولر هدف فرايبورغ الوحيد مع مطلع الدقيقة 33.

ويمكن للمهاجم البولندي أن يزيد من غلته عندما يحلّ بايرن ضيفاً على فولفسبورغ في ختام المسابقة الأسبوع المقبل لكن من المستبعد أن يكسر رقم غيرد مولر القياسي البالغ 40 هدفاً والذي حققه في 1972.

ودخل ليفاندوفسكي تاريخ الدوري الألماني كأفضل هداف أجنبي، متفوقاً على لاعب أرسنال الإنكليزي حالياً الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي سجل31 لصالح دورتموند في موسم 2016-2017.

ويملك بايرن 79 نقطة متقدماً بعشر نقاط على بوروسيا دورتموند.