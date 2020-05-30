نجح روبرت ليفاندوفسكي أخيرًا في إكمال سلسة أهدافه في جميع فرق الدوري الألماني الأول للموسم الحالي والتي واجهها عبر مسيرته الطويلة بتسجيله أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت.

وكان البولندي قبل لقاء السبت الذي انتهى بافاريا ٥-٠، سدد 25 مرة في خمس مباريات سابقة امام دوسلدورف دون أن يسجل منها أي هدف.

وكان فورتونا دوسلدورف، الفريق الوحيد من فرق البوندسليغا الأولى الحالية، الذي واجهه "ليفا" دون التسجيل في مرماه.

وللصدف انتهى انتظار ليفاندوفسكي الطويل عبر محاولته الجدية الأولى على ملعب أليانز أرينا من عمل تكتيكي مميز أداه جوشوا كيميتش وتوماس مولر، أنهاه البولندي في الشباك مانحا فريقه تقدما ثلاثيا قبل دقيقتين من انتصاف المباراة.

كما سجل ليفاندوفسكي هدفا ثانيا في الدقيقة ٥٠.

وبذلك يكون ليفاندوفسكي سجل خلال مسيرته الطويلة في ألمانيا في جميع أندية البوندسليغا الأولى الحالية لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بما فيها بايرن ميونيخ وذلك حينما كان لاعبا مع دورتموند.

ويعد فولفسبورغ أكثر فريق عانى من ليفا إذ سجل في شباكه ٢٠ مرة في ١٨ مباراة يليه أوغسبورغ الذي تلقى من البولندي ١٩ هدفا في ١٥ مباراة ثم شالكه ١٧ هدفا في ٢٠ مباراة.



