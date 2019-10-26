أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في أول تسع مباريات من الدوري الألماني، وقاد بايرن ميونيخ إلى صدارة مؤقتة بعد فوزه على ضيفه اونيون برلين 2-1 ضمن المرحلة التاسعة السبت، فيما انتهى دربي الـ"رور" بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي.

وهذه المرة المباراة الثالثة عشرة تواليا التي يسجل فيها البولندي البالغ 31 عاما لبايرن في جميع المسابقات، وبات في رصيده 13 هدفا في تسع مباريات في البوندسليغا هذا الموسم، و215 هدفا في الدوري في تاريخ مشاركاته.

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن فرايبورغ الثاني والفائز على ضيفه لايبزيغ 2-1، بانتظار مباراتي بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ اللذين يملكان 16 نقطة أمام اينتراخت فرانكفورت واوغسبورغ تواليا الأحد.

وافتتح الفرنسي بنجامان بافار المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، التسجيل بعدما رفع يوشوا كيميتش كرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، شتتها الحارس البولندي رافال غيكيفيتش بقبضة يده وصلت إلى بافار خارج المنطقة سددها على الطائر في منتصف المرمى (13).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لأصحاب الارض حين كان يحاول تمرير الكرة على الجهة اليمنى، ارتطمت بأحد لاعبي الخصم وعادت اليه لينطلق بها مسددا كرة زاحفة من على حدود المنطقة إلى يمين الحارس (53).

وأتيحت الفرصة للضيوف لتقليص الفارق عندما تحصلوا على ركلة جزاء إثر لمس الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من انتر الايطالي الكرة بيده تم تأكيدها بتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه ار"، إلا أن الحارس مانويل نوير تصدى لتسديدة المهاجم السويدي سيباستيان اندرسون (58).

كما وألغت "في أيه آر" هدفا لليفاندوفسكي في الدقيقة 83، بعد تأكد وجود حالة تسلل على سيرج غنابري الذي مرر العرضية.

وقلص اونيون برلين الفارق في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد عرقلة من بافار على البديل سيباستيان بولتر، ترجمها الأخير بنجاح.

هذا وانتهى دربي "الرور" بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي ليفشل أي من الناديين في الخروج بالنقاط الثلاث.

وتجمد رصيد دورتموند عند 16 نقطة في المركز الثالث وشالكه عند 15 نقطة في المركز السابع.

فيما نجح فرايبورغ بالتفوق على ضيفه لايبزيغ ثالث الموسم الماضي بنتيجة 2-1، محققا فوزه الخامس هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.

وسجل كل من نيكولاس هوفلر (45+1) ونيلز بيترسن (90) هدفي أصحاب الأرض، فيما سجل لوكاس كلوسترمان هدف الضيوف في الوقت بدل عن ضائع (90+2).

وتجمد رصيد لايبزيغ عند 15 نقطة في المركز السادس بعد أربعة انتصارات، ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وفي مباراتين أخريين، تفوق هوفنهايم على مضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، فيما أسقط بادربورن ضيفه فورتونا دوسلدورف 2-صفر محققا فوزه الأول هذا الموسم.

لكن هذا الفوز لم يجنبه البقاء في ذيل الترتيب بأربع نقاط ودوسلدورف في المركز 14 بسبع نقاط، فيما رفع هوفنهايم رصيده الى 14 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز 11.