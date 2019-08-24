نجح بايرن ميونيخ في العودة من أرض شالكه بفوز مقنع 3-0 اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

ووقع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على ثلاثية فريقه من ركلة جزاء في الشوط الأول (20) ومع الدقائق الأولى من الشوط الثاني (50) ثم قبل ربع ساعة من نهاية المباراة مستفيداً من تمريرة الفرنسي كومان (75).

وفي مجريات اللقاء، لاحت الفرصة الأولى لبايرن عبر ليفاندوفسكي، لكن قائد شالكه الحارس أليكسندر نوبل ابعد رأسية خطيرة (17).



وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء بعدما أعاق المدافع الانكليزي جونجو كيني لاعب بايرن الفرنسي كينغلسي كومان داخل منطقة الجزاء، فتولى تنفذيها وترجمتها بنجاح ليفاندوفسكي (20).



وأعاد ليفاندوفسكي الكرّة في الدقيقة 50 بعدما سدد ركلة حرة من 20 متراً استقرت في شباك الحارس نوبل الذي فشل في صدها.



وأمام ضغط شالكه لاقتناص هدف تقليص الفارق، جاء الرد القاسي من ليفاندوفسكي نفسه بعدما تلقى كرة عرضية من كومان روضها بقدمه وتخلص من المدافع السنغالي ساليف سانيه وسدّد كرة أرضة زاحفة في الشباك (75).

وعوّض بايرن ميونيخ سقوطه في فخّ التعادل في الجولة الأولى عندما تعادل مع هيرتا برلين 2-2، بينما تعادل شالكه في الافتتاح مع بوروسيا مونشنغلادباخ بلا أهداف.

وشهد اللقاء الذي كان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل به على مدار الدقائق التسعين، مشاركة البرازيلي فيليبي كوتينيو الوافد الجديد من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، وذلك عندما حلّ بديلاً لتوماس مولر (57).