وبفضل هدفه في مرمى أوغسبورغ اليوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الـ"بوندسليغا" تمكّن ليفاندوفسكي من معادلة الرقم القياسي للغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (2015-2016)، لاعب بوروسيا دورتموند سابقا، بهز الشباك في أول 8 لقاءات من المسابقة المحلية.

