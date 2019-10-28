ليفاندوفسكي يضيف رقما قياسيا جديدا لرصيده من قبل beIN SPORTS October 28, 2019 13:17 2:30 دقيقة أضاف النجم البولندي ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ رقما قياسيا جديدا لرصيده بعد أن سجل في الجولات التسع الأولى للدوري الألماني هذا الموسم، ليفاندوفسكي أثبت حقاً أنه هداف من طينة الكبار. تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:56 دقيقة أتالانتا يفتك بأودينيزي ويدنو من إنتر ويوفنتوس 4:40 دقيقة مونشنغلادباخ يستعيد توازنه وزعامة الـ"بوندسليغا" 4:19 دقيقة ملخص مباراة روما وميلان 3:37 دقيقة ملخص مباراة إشبيلية وخيتافي 4:04 دقيقة سان جيرمان يقسو على مرسيليا برباعية نظيفة 4:40 دقيقة ملخص مباراة مونشنغلادباخ وفرانكفورت 4:54 دقيقة أرسنال ينتكس مجدداً ويونايتد يتوازن 4:59 دقيقة ملخص مباراة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد 5:08 دقيقة ليفربول يقلب تأخره أمام توتنهام ويستعيد "أريحيته"