ليفاندوفسكي يتسلم جائزة هداف الدوري الألماني من قبل AFP May 15, 2022 15:41 0:51 دقيقة تسلم نجم بايرن ميونيخ البولندي روبيرت ليفاندوفسكي جائزة هداف الدوري الألماني للموسم الحالي، في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه فولفسبورغ بهدفين لمثلهما، لحساب منافسات الأسبوع الأخير من الدوري. روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة باستيا نيني ينال لقب جائزة فرنسا الكبرى 0:47 دقيقة دجوكوفيتش يتوج ببطولة روما 5:28 دقيقة مانشستر سيتي يعود بنقطة ثمينة من أرض وست هام 0:51 دقيقة ليفاندوفسكي يتسلم جائزة هداف الدوري الألماني 0:36 دقيقة شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتحرز لقب بطولة روما 0:38 دقيقة إنتر من أجل المحافظة على حظوظه بالتتويج 5:15 دقيقة نهضة بركان لتجاوز عقبة مازيمبي وبلوغ النهائي 3:18 دقيقة الأهلي طرابلس من أجل ريمونتادا أمام أورلاندو 2:38 دقيقة قمّة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية 2:54 دقيقة الـ"سيتي" للاقتراب خطوة أخرى من اللقب