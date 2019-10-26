وأصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في أول تسع مباريات من الدوري الالماني لكرة القدم، وقاد بايرن ميونيخ الى صدارة موقتة بعد فوزه على ضيفه اونيون برلين 2-1 ضمن المرحلة التاسعة السبت، فيما انتهى دربي الـ"رور" بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي.

وهذه المرة المباراة الثالثة عشرة توالياً يسجل فيها البولندي البالغ 31 عاماً لبايرن في جميع المسابقات، وبات في رصيده 13 هدفاً في تسع مباريات في البوندسليغا هذا الموسم، و215 هدفاً في الدوري في تاريخ مشاركاته.

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن فرايبورغ الثاني والفائز على ضيفه لايبزيغ 2-1، بانتظار مبارتي بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ اللذين يملكان 16 نقطة أمام اينتراخت فرانكفورت واوغسبورغ توالياً الأحد.

وقال ليفاندوفسكي "سأحاول الاستمرار بهذا الايقاع، هناك العديد من المباريات المتبقية. يجب أن تتمتع بمستواك طوال الموسم. لا أفكر بعدد أهدافي، بل بطريقة حصد النقاط الثلاث".

وافتتح الفرنسي بنجامان بافار المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، التسجيل بعدما رفع يوشوا كيميتش كرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، شتتها الحارس البولندي رافال غيكيفيتش بقبضة يده وصلت الى بافار خارج المنطقة سددها على الطائر في منتصف المرمى (13).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لاصحاب الارض حين كان يحاول تمرير الكرة على الجهة اليمنى، ارتطمت بأحد لاعبي الخصم وعادت اليه لينطلق بها مسددا كرة زاحفة من على حدود المنطقة إلى يمين الحارس (53).

وأتيحت الفرصة للضيوف لتقليص الفارق عندما تحصلوا على ركلة جزاء إثر لمس الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من انتر الايطالي الكرة بيده تم تأكيدها بتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه ار"، الا ان الحارس مانويل نوير تصدى لتسديدة المهاجم السويدي سيباستيان اندرسون (58).

كما وألغت "في أيه آر" هدفا لليفاندوفسكي في الدقيقة 83، بعد تأكد وجود حالة تسلل على سيرج غنابري الذي مرر العرضية.

وقلص اونيون برلين الفارق في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد عرقلة من بافار على البديل سيباستيان بولتر، ترجمها الأخير بنجاح.

هذا وانتهى دربي "الرور" بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي ليفشل أي من الناديين في الخروج بالنقاط الثلاث.

وتجمد رصيد دورتموند عند 16 نقطة في المركز الثالث وشالكه عند 15 نقطة في المركز السابع.

قال قائد شالكه وحارسه الكسندر نويبل "لم نسجل، لكن في الشوط الاول حصلنا على فرصتين خطرتين".

وأقر نجم دورتموند ماركو رويس "سنستعيد ايقاعنا عندما نصبح عدوانيين ونطبق خططنا... لسنا على البلايستايشن هنا".

فيما نجح فرايبورغ بالتفوق على ضيفه لايبزيغ ثالث الموسم الماضي بنتيجة 2-1، محققا فوزه الخامس هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.

وسجل كل من نيكولاس هوفلر (45+1) ونيلز بيترسن (90) هدفي أصحاب الأرض، فيما سجل لوكاس كلوسترمان هدف الضيوف في الوقت بدل عن ضائع (90+2).

وتجمد رصيد لايبزيغ متصدر مجموعته السابعة في دوري ابطال أوروبا بعد الفوز على زنيت سان بطرسبرغ الروسي منتصف الأسبوع، عند 15 نقطة في المركز السادس بعد أربعة انتصارات، ثلاثة تعادلات وهزيمتين.



ليفركوزن يهدر المركز الثالث

وفشل باير ليفركوزن في الإفادة من تعثر لايبزيغ واقتناص المركز الثالث بتعادله الايجابي 2-2 مع ضيفه فيردر بريمن في آخر مباريات اليوم السبت.

وبات في رصيد ليفركوزن 15 نقطة في المركز الثامن خلف لايبزيغ وشالكه بفارق الأهداف، و10 نقاط في رصيد بريمن في المركز 12.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما رفع كريم دميرباي التركي الأصل كرة من ركلة ركنية، وصلت الى الارجنتيني لوكاس الاريو صوبها نحو المرمى الا ان عمر توبراك تابعها في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وعادل الضيوف النتيجة بعدما سجل الكوسوفي ميلوت راشيكا كرة من خارج المنطقة بيسراه، ارتدت من النمسوي ألكسندر دراغوفيتش واكملت طريقها الى المرمى (40).

وتقدم بريمن في النتيجة عندما مرر الاميركي جوش سارجنت عرضية عن الجهة اليمنى الى الهولندي دافي كلاسين سددها الى يسار الحارس الفنلندي لوكاس هراديسكي (48).

لم يتأخر ليفركوزن في معادلة النتيجة بعدما مرر الألماني المغربي الأصل كريم بلعربي كرة الى الاريو داخل المنطقة سددها زاحفة في الزاوية اليسرى (58).

وظن الاريو انه أهدى الفوز لباير بعدما سجل هدفا إثر عرضية من كيفن فولاند الا ان الهدف ألغي بداعي لمسة يد على الألماني الافغاني الأصل نديم اميري خلال بناء الهجمة (71).

وفي مبارتين أخريين، تفوق هوفنهايم على مضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، فيما أسقط بادربورن ضيفه فورتونا دوسلدورف 2-صفر محققا فوزه الاول هذا الموسم.

الا ان هذا الفوز لم يجنبه البقاء في ذيل الترتيب بأربع نقاط ودوسلدورف في المركز 14 بسبع نقاط، فيما رفع هوفنهايم رصيده الى 14 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز 11.