لا جديد يذكر.. بايرن متصدراً ولايبزيغ وصيفاً

وكان بايرن ميونيخ يمني النفس بتحقيق الفوز السابع على التوالي، لكن لايبزيغ قدم مباراة جيدة وكان قاب قوسين أو أدنى أن ينتزع فوزاً غالياً من النادي البافاري بالنظر إلى الفرص التي سنحت لمهاجميه خصوصاً الدولي تيمو فيرنر في الشوط الثاني.

ورضي الفريقان بالتعادل على غرار مواجهتهما ذهاباً 1-1، وبقي بالتالي الفارق بينهما نقطة واحدة (43 لبايرن ميونيخ و42 للايبزيغ.

وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل في المباراة والأكثر استحواذاً حيث بلغت النسبة 80 بالمئة في إحدى فتراتها، لكن مهاجميه واجهوا تكتلاً دفاعياً رائعاً للضيوف فندرت الفرص الحقيقية للتسجيل لأصحاب الأرض.

وتابع بايرن ميونيخ سيطرته في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى لايبزيغ الذي كان أخطر في الهجمات المرتدة وكاد يهز الشباك في ثلاث محاولات بينها فرصتان للدولي تيمو فيرنر، فيما سنحت فرصة واحدة خطرة للنادي البافاري أهدرها الدولي ليون غوريتسكا.

وكانت أول وأخطر فرصة تسديدة قوية للدولي الإسباني تياغو ألكانتارا من خارج المنطقة أبعدها الحارس المجري بيتر غولاتشي الى ركنية (5).

وكاد فيرنر يفعلها من هجمة مرتدة بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس مانويل نوير (24).

ورد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مباشرة عندما استغل كرة مرتدة من المدافع مارسيل هالشتنبرغ أمام المرمى اثر تمريرة عرضية للكندي ألفونسو ديفيس مرت بجوار القائم الأيسر للحارس (25).

وكاد ليفاندوفسكي أن يترجم أفضلية النادي البافاري بتسديدة على الطائر من مسافة قريبة لكن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو أبعدها من باب المرمى إلى ركنية لم تثمر (39).

وأهدر قائد لايبزيغ الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى المشرع فسددها قوية فوق العارضة (46).

وكاد فيرنر يفعلها عندما استغل كرة رأسية خاطئة لجيروم بواتنغ فراوغ نوير الذي خرج لملاقاته وحاول تسديدها داخل المرمى لكنها ارتطمت بالنمسوي دافيد ألابا وتحولت إلى ركنية لم تثمر (49).

ودفع هانزي فليك بالبرازيلي فيليبي كوتينيو مكان سيرج غنابري (60).

وأهدر فيرنر فرصة ثمينة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الفرنسي كريستوفر نكونكو داخل المنطقة ودون مراقبة سددها بيمناه بجوار القائم الأيمن لنوير (63).

وأنقذ غولاتشي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لليون غوريتسكا بيمناه من داخل المنطقة حولها إلى ركنية (79).



