وحددت الرابطة 16 أيار/مايو موعدا لاستئناف منافسات موسم 2019-2020 في الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور، لتصبح البوندسليغا بذلك أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها الذي علّق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

يأتي ذلك مع تسجيل البيانات الألمانية تزايداً في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وذلك بعد أيام من إعلان المستشارة ميركل تجاوز البلاد "المرحلة الأولى" من الوباء مع تخفيف المقاطعات الـ16 القيود الاجتماعية، ضمن إجراءات شملت منح الضوء الأخضر لعودة كرة القدم من دون جمهور.

وحددت الرابطة 16 أيار/مايو موعدا لاستئناف موسم 2019-2020 في الدرجتين الأولى والثانية، لتصبح البوندسليغا بذلك أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها الذي علّق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

ووضعت السلطات الكروية بروتوكولا صحيا صارما وإجراءات وقائية متعددة للعودة. لكن الأيام الماضية شهدت تسجيل حالات إصابات في صفوف بعض الأندية من الدرجتين، وصولا الى الاعلان ليل السبت عن وضع كامل فريق دريسدن في الحجر لمدة 14 يوما، ما سيحول دون مشاركته في استئناف المباريات بدءا من السبت.

لكن رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت أكد ان ذلك لن يؤدي الى تعديل خطط العودة.

وقال ردا على سؤال لشبكة "زد دي أف" الالمانية عما اذا كان البرنامج الموضوع سينهار بالكامل جراء عدم قدرة دريسدن على العودة الآن "ليس في الوقت الحالي. بالنسبة الى الدرجة الثانية، هذا يعني عدم التمكن من خوض مباراتين من أصل 81 (متبقية هذا الموسم). سنرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر".

وتابع "لن نغير الهدف الموضوع، فقط سنقوم بتغيير الخطة. الهدف يبقى إنهاء الموسم"، وهو ما تأمل الرابطة في انجازه بحلول 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقلل سيفيرت من شأن تسجيل إصابات في صفوف الأندية، معتبرا ان هذا الأمر كان متوقعا.

وأضاف "لا زلنا في بداية العودة. هذا ليس سببا للتساؤل حول مصير الموسم بأكمله".

بيد ان سيفيرت لم يستبعد بالمطلق احتمال أن يؤدي تزايد الحالات بشكل متواصل، الى التأثير سلبا على خطط إنهاء الموسم، لاسيما في حال تسجيل إصابات عدة في صفوف اللاعبين.

وقال في هذا الصدد "قد نصل الى درجة لا يمكن فيها ان نستمر. يتوقف الأمر على الفترة الزمنية المتبقية من اجل إنهاء الموسم".

14 يوما دون تدريب

وسبق للرابطة ان أعلنت مطلع الأسبوع تسجيل عشر حالات إصابة بـ"كوفيد-19" من أصل 1724 فحصا تم إجراؤها في الأندية الـ36 الموزعة بالتساوي بين الدرجتين.

وأتت تصريحات سيفيرت في أعقاب إعلان نادي دينامو دريسدن وضع كامل فريقه الأول وجهازه الفني في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابتين جديدتين في صفوفه، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من خوض مباراته الأولى بعد العودة، والمقررة بعد ثمانية أيام.

وأوضح انه يتعين على جميع اللاعبين والمدربين والجهاز الفني الخضوع لفترة من العزل مدتها 14 يوما، بعد كشف حالتين إيجابيتين بـ"كوفيد-19" تعودان للاعبين لم يكشف هويتهما، لكنه أكد انهما لا يعانيان من عوارض.

وبات دينامو دريسدن بذلك أول فريق لن يتمكن من التواجد على أرض الملعب مع استئناف المنافسات نهاية الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر ان يلاقي دينامو دريسدن صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية، الأحد المقبل مضيفه هانوفر ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وقال المدير الرياضي لدريسدن رالف مينجه في بيان "الحقيقة هي أننا خلال الأيام الـ14 المقبلة لن نتمكن من التدريب أو المشاركة في المباريات".

وكانت الفحوص الأولى التي خضع لها لاعبو دينامو دريسدن، كشفت إصابة لاعب واحد بفيروس كورونا. وقررت السلطات الصحية في درسدن وضعه بمفرده في الحجر اعتبارا من الثالث من أيار/مايو.

ولم تكشف السلسلة الثانية من الفحوص التي أجريت في الرابع من أيار/مايو أي حالة إيجابية بين اللاعبين أو الجهاز الفني. واستأنف الفريق التدريبات الجماعية الخميس، وشهدت حصتان تدريبيتان مخالطة بين اللاعبين.

وستنطلق المرحلة السادسة والعشرين بمباريات أبرزها في الدرجة الأولى "دربي الرور" بين شالكه وبوروسيا دورتموند، بينما يحل حامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفا على أونيون برلين الأحد.

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند.

وتأمل البوندسليغا في تمهيد الطريق لبطولات أخرى لاستئناف منافساتها، علما بأن ألمانيا كانت من الدول الأوروبية الكبرى الأقل تأثرا بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات.

وفي مقابل عودة النشاط الألماني، وبحث بطولات أخرى لاسيما الكبرى منها (إنكلترا وإسبانيا وإيطالي) في احتمالات العودة، أعلنت فرنسا وهولندا إنهاء الموسم بشكل مبكر، في خطوة يتوقع ان تعتمدها بلجيكا أيضا.

الى ذلك، أطلقت جزر فارو السبت مباريات موسمها بتأخير نحو شهرين عن موعده، ومن دوم جمهور.