ويدين أونيون برلين بوجوده في الصدارة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي تعثر السبت بالتعادل مع شتوتغارت 2-2 وبات ثالثاً، الى مدافع كولن تيمو هوبرس الذي أهداه النقاط الثلاث حين حول الكرة في شباك فريقه عند طريق الخطأ منذ الدقيقة الرابعة خلال اعتراضه عرضية السورينامي شيرالدو بيكر.

وكان بإمكان نادي العاصمة إضافة هدف ثانٍ لو نجح الأميركي جوردان سيباتشو في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أكمله كولن بعشرة لاعبين في آخر تسع دقائق بعد طرد لوكا كيليان (81).

اونيون برلين يحتل صدارة البوندسليغا لأول مرة في تاريخه

وعلى أصداء غناء الجمهور "نحن في الصدارة"، قال القائد النمساوي لأونيون برلين كريستوفر تريمل لشبكة "دازون" للبث التدفقي "نحن منطلقون. نقوم بعمل جيد ولهذا السبب نحن في المكان الموجودين فيه".

وكان بإمكان فرايبورغ التصدر لو نجح في تحقيق فوزه الرابع توالياً، لكنه اكتفى بنقطة التعادل التي رفع بها رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده الى 9 نقاط وبقي ثامناً بفارق الأهداف خلف كولن.

