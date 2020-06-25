لايبزيغ يمدد تعاقده مع كيفن كامبل من قبل beIN SPORTS June 25, 2020 11:22 0:27 دقيقة أعلن نادي لايبزيغ الألماني عن تجديد عقد السلوفيني كيفن كامبل لمدة عامين، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023. -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة صلاح: "كنا نتمنى حضور الجماهير" 2:45 دقيقة راموس: "كل هذه الضجة حدثت لأننا في الصدارة" 1:47 دقيقة كلوب: "هذه المباراة يجب أن تدرس" 1:26 دقيقة روميرو أصغر لاعب يشارك في تاريخ مباريات الليغا! 3:55 دقيقة ريال مدريد يهزم مايوركا ويستعيد صدارة الليغا 4:30 دقيقة ليفربول يُمتع في أمسية اكتساح كريستال بالاس 3:59 دقيقة "هاتريك" مارسيال يقود يونايتد لاكتساح شيفيلد 0:43 دقيقة سيميوني يتواضع بعد وصوله لرقم أراغونيس 2:40 دقيقة ريال مدريد... المهمة التالية "ريال مايوركا" 0:33 دقيقة تورونتو رابتورز يعدّ العدّة لاستئناف منافسات "NBA"