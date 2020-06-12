وأصبح لايبزيغ، الذي تصدر الدوري لفترة طويلة مطلع الموسم ولا يزال ضمن المنافسين على لقب دوري أبطال أوروبا، على بعد نقطة من دورتموند الذي يحل السبت على فورتونا دوسلدورف.

وأمام مدرجات خالية من الجماهير بسبب بروتوكول العودة من فترة ايقاف دامت شهرين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، كاد المضيف يفتتح التسجيل باكراً.

احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقائق العشر الأولى لمهاجم هوفنهايم مؤنس دبور، قبل أن يلغيها بعد مساعدة من حكم الفيديو بسبب لمسة يد على زميله النمساوي كريستوف باومغارتنر.

لكن من الهجمة التالية، انطلق لايبزيغ بمرتدة وصلت إلى الإسباني داني أولمو الذي توغل داخل المنطقة وأطلقها يمينية أرضية في الشباك (9). وتابع لايبزيغ قلب السيناريو بهدف ثان لأولمو القادم من الخلف والذي حقق الثنائية (11).





