

عاقب لايبزيغ مع مدربه الشاب يوليان ناغلسمان (32 عاما) مضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة بعد فوزه اللافت على أرض بنفيكا البرتغالي 2-1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

ولجأ لايبزيغ إلى الركلات الثابتة للتفوق على دفاع بريمن، فافتتح التسجيل عبر المجري ويلي أوربان برأسية إثر ركنية (13)، ثم أطلق النمساوي مارسيل سابيتسر ركلة حرة رائعة في المقص الأيمن ضاعفت النتيجة (35).

وبرغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 لطرد النمساوي كونراد لايمر، إلا أن لايبزيغ أضاف الثالث عبر الأوروغوياني مارسيلو ساراتشي (83).

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الـ"بوندسليغا" في حين تجمّد رصيد بريمن عند 6 نقاط في المركز العاشر.



