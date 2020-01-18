وافتتح الضيوف التسجيل بمرتدة تابعها ماريوس بولتر من مسافة قريبة إلى يمين الحارس المجري بيتر غولاتشي (10).

لكن لايبزيغ قلب الطاولة بعد الاستراحة، عندما عادل هدافه الدولي تيمو فيرنر النتيجة بتسديدة طائرة رائعة من حافظ المنطقة في المقص الايمن (51).

وسريعا سجل لايبزيغ هدف التقدم إثر ركنية عبر النمساوي مارسيل سابيتسر (57).

وحسم فيرنر بيمينية داخل المنطقة المباراة مسجلاً ثنائية رفعت رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، متخطياً ليفاندوفسكي بهدف (83).

وعزّز لايبزيغ رصيده في قمة الدوري برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه حتى الآن بوروسيا مونشنغلادباخ والذي خسر في ميدان شالكه 2-0 الجمعة، وسيكون بايرن ميونيخ مؤهلاً لانتزاع الوصافة بفارق نقطة عن غلادباخ في حال نجاحه في تحقيق الفوز على أرض هرتا برلين في قمة مرتقبة الأحد.