المدرب يوليان ناغلسمان وفي إطار الاحتياطات الوقائية اعتمد على التمارين الفردية كالمراوغة والتسديد مع تجنب كل احتكاك بين اللاعبين.

كما تم الحرص على استحمام كل لاعب في بيته بالإضافة إلى توفير وجَبات في مقر النادي وتوزيعها على اللاعبين لتناولها في بيوتهم.

وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات في ثلاثة ملاعب للتدريب من أجل إكمال تمريناتهم. كما أنهم لم يقوموا بتغيير ملابسهم في نفس الغرفة قبل الحصة التدريبية أو بعدها.

هذا ويستمر قرار تأجيل بطولة الدوري الألماني لكرة القدم حتى الثاني من نيسان/ أبريل المقبل على الأقل.

