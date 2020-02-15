وسجل لوكاس كلوسترمان في الدقيقة 17 والتشيكي باتريك شيك في الدقيقة 39 والفرنسي نوردي موكييلي في الدقيقة 46 الأهداف، ليخطف الصدارة بفارق نقطتين من بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يحل ضيفا الأحد على كولن الرابع عشر.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد تعادلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2، وبايرن ميونيخ بدون أهداف في المرحلتين الأخيرتين توالياً، في حين هي الخسارة الرابعة على التوالي لفيردر بريمن وصيف القاع.

وسجل المدافع الشاب كلوسترمان الهدف الأول في الدقيقة 17، وهو الثاني له مع الفريق هذا الموسم، بتسديدة يسارية من مسافة قريبة في الزاوية العكسية للحارس التشيكي ييري بافلينكا، بعد تمريرة متقنة من مواطن الأخير شيك.

وتألق شيك مرة أخرى بتسجيله ثاني أهداف لايبزيغ بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الإسباني داني أولمو في الدقيقة 39.

ومع انطلاق الشوط الثاني رفع لايبزيغ النتيجة إلى 3-صفر بهدف من تسديدة يسارية لموكييلي من داخل منطقة الجزاء (46).

فوز مثيرلليفركوزن

وأصبح باير ليفركوزن رابعاً مؤقتاً بفوزه القاتل على مضيفه أونيون برلين الصاعد 3-2.

افتتح المخضرم كريستيان غنتنر القادم من شتوتغارت التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وعادل لاعب خط الوسط الشاب كاي هافرتس النتيجة (22)، ثم أضاف الفرنسي موسى ديابي لاعب باريس سان جيرمان السابق هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 83.

أعاد ماريوس بالتر النتيجة إلى التعادل في الدقيقة 89، لكن كريم بلعربي حسم النتيجة لفريقه ليفركوزن بالهدف الثالث 90+4.

وأضاف ليفركوزن ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 40 نقطة، ما رفعه مؤقتاً إلى المركز الرابع بانتظار مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ ضد مضيفه فورتونا دوسلدورف لاحقاً.

فولفسبورغ يهزم هوفنهايم

وقاد الهولندي فاوت فيغهورست فريقه فولفسبورغ التاسع للفوز على مضيفه هوفنهايم الثامن 3-2، بتسجيله ثلاثية في الدقائق 18 و52 من ركلتي جزاء و71، فيما سجل النمساوي كريستوف باومغارتنر في الدقيقة 45 والكرواتي أندري كراماريتش (60 من ركلة جزاء) لصاحب الأرض.

وسقط بادربورن متذيل الترتيب أمام ضيفه هرتا برلين 1-2، ليرتقي الأخير إلى المركز الثالث عشر.

سجل دنيس سربيني في الدقيقة 51 لبادربورن، والبلجيكي ديدريك بويوتا في الدقيقة 10، والنيجيري جاميلو كولينز في الدقيقة 67 خطأ في مرمى فريقه لهرتا.

وهي المباراة الأولى لهرتا برلين بعد رحيل مدربه السابق يورغن كلينسمان الذي قاد لفريق لمدة 76 يوما فقط، خاض خلالها عشر مباريات بينها واحدة في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، ففاز في ثلاث وتعادل مثلها وخسر أربع مباريات.

وتعادل أوغسبورغ مع فرايبورغ بهدف لفيليب ماكس (38) مقابل هدف ليانيك هابرير (51).

ورفع أغسبورغ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 33 نقطة لفرايبورغ السابع.



