وفي مباراة حماسية، تخلّف لايبزيغ بهدفين على أرضه امام مونشنغلادباخ سجلهما الفرنسي الحسان بليا (24) ويوناس هوفمان (35)، لكن فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان قلّص الفارق عبر التشيكي باتريك شيك بعد خطأ من الحارس السويسري يان سومر (50).

واستفاد بعدها من طرد بليا في الدقيقة 60، ليسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة للفرنسي الآخر كريستوفر نكونكو قبل نهاية المباراة (89).

وصار رصيد لايبزيغ 41 نقطة بالمركز الثاني خلف بايرن ميونيخ 42 فيما أصبح بوروسيا مونشنغلادباخ رابعاً بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند (39 نقطة).