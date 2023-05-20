وصدم لايبتسيغ منافسه بايرن ميونيخ بالفوز عليه 3-1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين "قبل الأخيرة" من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح بايرن ميونيخ التسجيل بفضل غنابري بعد تمريرة من توماس مولر (25) قبل أن يعدل النمسوي كونراد لايمر النتيجة مستثمراً هجمة مرتدة للايبتسيغ في الشوط الثاني (64).

واستغل الضيف اندفاع بايرن ميونيخ بعد التعديل ليخطف الفوز بفضل هدفين من ركلتي جزاء للفرنسي نكونكو (76) والهنغاري سوبوسلاي (86),

وتوقف رصيد بايرن ميونيخ عند 68 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الذي سيلاقي مضيفه أوغسبروغ الأحد.

ورفع لايبتسيغ رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل نظراً لابتعاده بفارق أربع نقاط عن أونيون برلين وفرايبورغ.