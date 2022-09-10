وحقق المدرب ماركو روزه بداية مثالية في مباراته الأولى مع لايبتسيش وذلك بفوزه على ضيفه الفريق الأصفر الذي أقاله منذ بضعة أشهر وتحديداً في أيار/مايو الفائت.

وعُيّن روزه الخميس مدربًا للفريق في صفقة تمتد حتى عام 2024 وذلك غداة إقالة الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو بسبب تردي النتائج، آخرها خسارة مدوية على أرضه أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 1-4 الثلاثاء في مستهل دور المجموعات من دوري الأبطال.

وروزه ليس بغريب على مالكي فريقه الجديد بعد أن فاز بلقبين في الدوري النمساوي مع ريد بول سالزبورغ، النادي التوأم للايبزيغ، قبل الانتقال إلى الدوري الألماني في 2019 من بوابة بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل عليه الاسبوع المقبل.

وحقق لايبتسيش فوزه الثاني هذا الموسم مقابل خسارتين وتعادلين ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، قبل أن يحل على ريال مدريد الاسباني الاربعاء في مباراة صعبة جدًا في دوري الابطال.

افتتح المجري ويلي أوربان التسجيل برأسية إثر ركنية نفذها مواطنه دومينيك شوبوشلاي (6).

وضاعف الأخير بنفسه تقدم فريقه بتسديدة رائعة صاروخية من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (45).

واختتم المالي أمادو هايدارا التسجيل بهدف من داخل المنطقة بعد تمريرة من تيمو فيرنر (84).

تجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في المباراة عند 12 نقطة في المركز الرابع.



وبقي هوفنهايم مع فرق المقدمة (12 نقطة في المركز الثاني) بعودته الى الانتصارات من بوابة ضيفه ماينتس 4-1 بعد سقوطه في المرحلة الماضية أمام دورتموند.

وفاز فولفسبورغ 1-صفر على مضيفه أينتراخت فرانكفورت وتعادل باير ليفركوزن 2-2 مع مضيفه هرتا برلين.